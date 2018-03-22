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Россельхознадзор разрешит ввоз томатов еще с четырех предприятий Турции
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Россельхознадзор разрешит ввоз томатов еще с четырех предприятий Турции 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что Россия с 23 марта разрешит ввоз томатов еще с четырех предприятий Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Служба считает возможным с 23 марта предоставить право поставок томатов еще четырем турецким предприятиям, эти предприятия ранее успешно прошли инспекцию российскими специалистами", — сказала Мелано.
Она также добавила, что список предприятий будет опубликован на сайте Россельхознадзора.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 5 марта разрешил ввоз баклажанов и перцев из Турции.
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