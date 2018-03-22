Россельхознадзор разрешит ввоз томатов еще с четырех предприятий Турции

"Служба считает возможным с 23 марта предоставить право поставок томатов еще четырем турецким предприятиям, эти предприятия ранее успешно прошли инспекцию российскими специалистами", — сказала Мелано.

Она также добавила, что список предприятий будет опубликован на сайте Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 5 марта разрешил ввоз баклажанов и перцев из Турции.