Эрдоган объявил об освобождении от террористов сирийского Африна

«Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу»

Эрдоган пообещал, что Турция сделает все возможное для восстановления инфраструктуры на северо-западе Сирии и скорейшего возвращения сирийских беженцев.