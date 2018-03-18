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Эрдоган объявил об освобождении от террористов сирийского Африна
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Эрдоган объявил об освобождении от террористов сирийского Африна 

Ведомости 18 марта 2018
Фото: Ведомости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии. Он уточнил, что освобождение Африна является частью операции «Оливковая ветвь», которая направлена на уничтожение террористов.
«Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».
Эрдоган пообещал, что Турция сделает все возможное для восстановления инфраструктуры на северо-западе Сирии и скорейшего возвращения сирийских беженцев.
Военную операцию «Оливковая ветвь» турецкая армия начала 20 января. Она проходит без согласования с властями Сирии и при поддержке сил, оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду. Помимо Африна турецкая армия собирается освободить от террористов сирийские земли вдоль границы с Турцией.
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