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Турция распространит операцию в Африне на другие территории Сирии
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Турция распространит операцию в Африне на другие территории Сирии 

ТВ Центр 7 часов назад
Фото: ТВ Центр
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкие военные операции в Сирии распространятся кроме Африна на другие территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
"Турецкие операции продолжатся до тех пор, пока Манбидж, Эль-Камышлы, Айн-эль-Араб и Рас-эль-Айн не будут полностью освобождены от террористов", — заявил Эрдоган.
Также Эрдоган заявил, что Анкара попросила правительство Ирака очистить от бойцов "Рабочей партии Курдистана" иракский город Синджар. По его словам, Турция готова провести военную операцию и там.
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