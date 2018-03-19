Турция распространит операцию в Африне на другие территории Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкие военные операции в Сирии распространятся кроме Африна на другие территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

"Турецкие операции продолжатся до тех пор, пока Манбидж, Эль-Камышлы, Айн-эль-Араб и Рас-эль-Айн не будут полностью освобождены от террористов", — заявил Эрдоган.