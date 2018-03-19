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Эрдоган пригрозил нанести внезапный удар по Иракскому Курдистану
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Эрдоган пригрозил нанести внезапный удар по Иракскому Курдистану 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе выступления в Анкаре президент Турции сообщил, что в любой готов провести военную операцию против боевиков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что в случае необходимости он готов начать военную операцию в городе Синджар в Иракском Кудистане.
По его словам, турецкая армия может в любой момент войти в Синджар и очистить его от Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией. Эрдоган предполагает, что Рабочая партия Курдистана пытается расположить свои базы на территории города.
«Мы сообщили правительству Ирака, что они пытаются устроить в Синджаре второй Кандиль. Если вы не разгоните их, однажды ночью мы можем войти в Синджар и навести там порядок», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Помимо этого, президент Турции сообщил, что намерен продолжать борьбу с террористами с тех районах Сирии, которые находятся под его контролем.
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