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В Госдуме предложили закрыть воздушное пространство Сирии
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В Госдуме предложили закрыть воздушное пространство Сирии 

Говорит Москва 6 часов назад
«Чтобы прекратить инсинуации вокруг Сирии, надо внимательно изучить предложения о закрытии воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств, кроме тех, кому Сирия даст разрешение это делать», — заявил депутат.
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