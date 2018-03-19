Депутат призвал рассмотреть предложение закрыть небо над Сирией

«Чтобы прекратить инсинуации вокруг Сирии, надо внимательно изучить предложение о закрытии воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств, кроме тех, кому Сирия дает разрешение это делать», — отметил он.

По словам депутата, данная мера может стать важным шагом по установлению мира в стране.