Депутат призвал рассмотреть предложение закрыть небо над Сирией 

Экс-главком ВДВ Владимир Шаманов, возглавляющий думский комитет по обороне, призвал рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Сирии, передает РИА Новости.
«Чтобы прекратить инсинуации вокруг Сирии, надо внимательно изучить предложение о закрытии воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств, кроме тех, кому Сирия дает разрешение это делать», — отметил он.
По словам депутата, данная мера может стать важным шагом по установлению мира в стране.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил наращивания группировки российских войск в Сирии в связи с действиями США и союзников.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с выполнением поставленных задач.