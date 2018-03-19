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Госдеп США выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в сирийском Африне
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Госдеп США выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в сирийском Африне 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями об ухудшении ситуации в сирийском Африне за последние двое суток, говорится в сообщении госдепартамента США, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями из города Африна за прошедшие 48 часов. Они затрагивают по большей степени население города, преимущественно курдское, которое было эвакуировано под угрозой нападения турецких вооруженных сил и поддержанных Турцией оппозиционных сил", — отмечается в сообщении.
"США обращаются ко всем действующим силам, которые находятся на северо-западе (Сирии), включая Турцию, Россию и сирийский режим, чтобы те смогли обеспечить доступ для международных гуманитарных организаций, которые предоставляют срочную гуманитарную помощь для тех, кто был перемещен из-за военных действий, и помочь в реализации программы возвращения людей в их дома в городе Африн как можно быстрее", — говорится в документе.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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