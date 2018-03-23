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В США заявили, что действия Турции в Африне ограничили действия коалиции
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В США заявили, что действия Турции в Африне ограничили действия коалиции 

РИА Новости 23 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Конфликт в Африне отвлек «Сирийские демократические силы» (SDF, арабо-курдские отряды) и тем самым ограничил возможности США проводить в Сирии операции против ИГ*, заявил РИА Новости представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.
По словам Диллона, SDF, основную часть командования которых составляют курды, объявило о передислокации в район Африна 1,7 тысячи бойцов.
"Таким образом, долину Евфрата покинули многие командиры этих структур (SDF). Теперь мы ограничены в возможности проводить интенсивные операции (против ИГ*) и оказывать на них давление", — сообщил американский военный по телефону из Багдада.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
* террористическая организация, запрещенная в России
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