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США и Турция не договорились по ситуации в сирийском Манбидже
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США и Турция не договорились по ситуации в сирийском Манбидже 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США и Турция не пришли к соглашению по ситуации в сирийском Манбидже, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Соглашение не было достигнуто", — сказала Науэрт журналистам.
Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG (силы самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от запрещенной в РФ террористической группировки ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в июне 2016 года.
Турция планировала ввести свои войска вместе с "Сирийской свободной армией" (ССА) в Манбидж после того, как было бы достигнуто взаимопонимание по вопросу выхода курдского ополчения из города. В таком случае будет сформирован местный совет по управлению городом под опекой Турции и Соединенных Штатов, и сирийцы начнут возвращаться в свои дома в Манбидже.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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