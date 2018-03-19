Шаманов призвал закрыть для других стран воздушное пространство Сирии

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что считает необходимым рассмотреть возможность закрыть воздушное пространство Сирии для всех иностранных государств, не имеющих разрешение на полеты от Дамаска

Он отметил, что нужно прекратить инсинуации вокруг Сирии, а для этого прислушаться к предложению генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова о закрытии воздушного пространства над САР для всех иностранных государств, кроме тех, у кого есть соответствующее разрешение от Дамаска, передает РИА «Новости»

«Это будет, по существу, новый важный шаг по установлению мира на этой многострадальной земле», — заявил он.