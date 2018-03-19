Ещё
Шаманов призвал закрыть для других стран воздушное пространство Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шаманов призвал закрыть для других стран воздушное пространство Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Русская Весна
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что считает необходимым рассмотреть возможность закрыть воздушное пространство Сирии для всех иностранных государств, не имеющих разрешение на полеты от Дамаска.
Он отметил, что нужно прекратить инсинуации вокруг Сирии, а для этого прислушаться к предложению генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова о закрытии воздушного пространства над САР для всех иностранных государств, кроме тех, у кого есть соответствующее разрешение от Дамаска, передает РИА «Новости».
«Это будет, по существу, новый важный шаг по установлению мира на этой многострадальной земле», — заявил он.
Напомним, российские ВКС действуют в Сирии по просьбе Дамаска, который обратился к Москве за помощью в борьбе против террористов в 2015 году. Все остальные страны используют военную силу в САР незаконно.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Дамаск обратился в ООН по поводу захвата Африна Турцией Россия раскрыла план США по отвлечению внимания от Сирии «британским сюжетом» Восточную Гуту впервые организованно покинули десятки мирных жителей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина465
«Перестаньте нас оскорблять»153
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину508
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение