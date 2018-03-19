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Эрдоган подтвердил возможность проведения операции на севере Ирака
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Эрдоган подтвердил возможность проведения операции на севере Ирака 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТВ Центр
АНКАРА, 19 марта. /ТАСС/. Турция в случае необходимости может провести военную операцию против террористов на севере Ирака. Об этом, как сообщает агентство Anadolu, заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.
"Мы можем однажды ночью без предупреждения войти в Синджар (регион на севере Ирака) и очистить его от Рабочей партии Курдистана", — сказал он.
Говоря об операции «Оливковая ветвь», которую Турция проводит в районе Африн на севере Сирии, Эрдоган заявил, что на данный момент ВС республики «нейтрализовали 3622 террориста». Президент также подчеркнул, что «Турция намерена продолжать борьбу в Сирии до ликвидации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы».
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.
В воскресенье Генштаб сообщил, что «Африн взят под контроль, продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств». Члены СНС, как считается, могли перед штурмом города попытаться заминировать максимально возможное количество объектов в Африне.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: ВС Турции и "Сирийская свободная армия" очистили от террористов Африн В Центр примирения в Сирии поступила информация о подготовке провокации с ОВ Франция продолжит усилия по деэскалации напряженности на севере Сирии
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