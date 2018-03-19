Турция спросит с ЕС обещанные €3 млрд на борьбу с миграционным кризисом

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Анкара спросит с европейских партнеров на предстоящем в болгарской Варне саммите ЕС Турция обещанные ей €3 млрд на борьбу с миграционным кризисом. Об этом в понедельник заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, которое в прямом эфире транслировал телеканал Haberturk.

"Они [европейские партнеры] постоянно говорят о втором транше в €3 евро. Но мы до сих пор не получили и первого. Раз уж обещали, то давайте и не водите нас за нос, — сказал Эрдоган. — Мы поднимем этот вопрос на предстоящем в Варне саммите". Турецкий лидер указал, что «в понедельник (26 марта) он будет в Варне и снова поставит перед ЕС вопрос» о выделении денег.

На саммите ЕС — Турция 17-18 марта 2016 года Брюссель и Анкара подписали соглашение, которое предусматривает меры по сокращению миграционного потока. ЕС тогда обязался выделить Турции €6 млрд двумя частями по 3 млрд 14 марта 2018 года Еврокомиссия заявила, что приступает к «мобилизации второго транша в размере €3 млрд в рамках финансирования для беженцев в Турции после того, как первая часть [средств] была полностью выделена к концу 2017 года».

Между тем Эрдоган заявил, что к настоящему моменту из обещанных средств в Турцию «поступило всего €850 млн».