Сенатор прокомментировал сообщение о планах РФ расширить группировку в САР 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Численность российской группировки в Сирии в случае ухудшения ситуации в стране может быть лишь незначительно изменена, о возможности кардинального увеличения речь в любом случае не идёт, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск, заявил ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Министр обороны Сергей Шойгу неоднократно говорил, что при необходимости наша группировка в Сирии может быть незначительно увеличена или, наоборот, уменьшена, это вопрос тактических действий. Но в любом случае речь не идёт о кардинальном увеличении нашей группировки там", — заявил Серебренников.
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