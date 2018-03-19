СМИ: Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ из Сирии 

Лидеров террористической группировки «Исламское государство»* эвакуировали вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на собственный источник.
По данным СМИ, три вертолета совершили посадку города Камышлы недалеко от турецкой границы, забрали четверых боевиков иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.
Сирийские СМИ уже не раз сообщали, что коалиция помогает боевикам ИГИЛ* покинуть территории, на которые наступают правительственные силы.
В частности, в декабре САНА сообщало об эвакуации террористов из северных районов Дейр-эз-Зора. Агентство со ссылкой на свои источники отмечало, что бежавшие из города боевики примкнули к отрядам Сирийских демократических сил, которых поддерживают Соединенные Штаты.
Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года Министерство обороны РФ обвинило США в создании в Сирии новой армии, состоящей из боевиков ИГИЛ*. По словам беженцев, которые получили информацию от американских военных, после определенной подготовки эти отряды будут переброшены на юг для борьбы с сирийскими правительственными войсками.
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* террористическая организация, запрещенная в России