СМИ: Вертолеты коалиции США эвакуировали главарей ИГ из Сирии

По данным СМИ, три вертолета совершили посадку города Камышлы недалеко от турецкой границы, забрали четверых боевиков иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.

Сирийские СМИ уже не раз сообщали, что коалиция помогает боевикам ИГИЛ* покинуть территории, на которые наступают правительственные силы.

В частности, в декабре САНА сообщало об эвакуации террористов из северных районов Дейр-эз-Зора. Агентство со ссылкой на свои источники отмечало, что бежавшие из города боевики примкнули к отрядам Сирийских демократических сил, которых поддерживают Соединенные Штаты.

Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года Министерство обороны РФ обвинило США в создании в Сирии новой армии, состоящей из боевиков ИГИЛ*. По словам беженцев, которые получили информацию от американских военных, после определенной подготовки эти отряды будут переброшены на юг для борьбы с сирийскими правительственными войсками.

___________________________