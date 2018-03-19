Вертолёты коалиции США эвакуировали главарей ИГ

Вертолёты международной коалиции во главе с США эвакуировали на северо-востоке Сирии группу главарей террористической организации «Исламское государство»*. Как пишет SANA со ссылкой на собственный источник, три вертолёта совершили посадку в районе городе Камышли, откуда забрали четверых главарей ИГ иракского происхождения.
Отмечается, что пока неизвестно, куда направлялись данные вертолёты.
Ранее в Минобороны России рассказали, что военные США препятствуют прибытию в Ракку гуманитарных организаций.
В сентябре 2017 года СМИ также сообщили о возможной эвакуации из сирийского района Дейр эз-Зора нескольких командиров ИГ американскими вертолётами.
В коалиции эти данные опровергли.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.