Вертолёты коалиции США эвакуировали главарей ИГ

СМИ: Вертолёты коалиции США провели эвакуацию главарей ИГ в Сирии

Отмечается, что пока неизвестно, куда направлялись данные вертолёты.

Ранее в Минобороны России рассказали, что военные США препятствуют прибытию в Ракку гуманитарных организаций.

В сентябре 2017 года СМИ также сообщили о возможной эвакуации из сирийского района Дейр эз-Зора нескольких командиров ИГ американскими вертолётами.

В коалиции эти данные опровергли.