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СМИ сообщили об эвакуации главарей ИГ на вертолетах американской коалиции в Сирии
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СМИ сообщили об эвакуации главарей ИГ на вертолетах американской коалиции в Сирии 

Rambler News Service 19 марта 2018
Фото: Москва24
Коалиция во главе с США эвакуирует на вертолетах главарей запрещенной в России террористической организации ИГ в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает SANA.
«По сообщению местных источников, к югу от города Тель-Хамис в районе между селениями Аль-Джиси и Калу приземлились три вертолета коалиции, забрав на борт четырех главарей ИГ иракского происхождения и увезя их в неизвестном направлении», — пишет сирийское агентство.
По данным SANA, коалиция во главе с США уже проводила подобную операцию 26 февраля.
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