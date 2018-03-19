СМИ сообщили об эвакуации главарей ИГ на вертолетах американской коалиции в Сирии 

Коалиция во главе с США эвакуирует на вертолетах главарей запрещенной в России террористической организации ИГ в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает SANA.
«По сообщению местных источников, к югу от города Тель-Хамис в районе между селениями Аль-Джиси и Калу приземлились три вертолета коалиции, забрав на борт четырех главарей ИГ иракского происхождения и увезя их в неизвестном направлении», — пишет сирийское агентство.
По данным SANA, коалиция во главе с США уже проводила подобную операцию 26 февраля.