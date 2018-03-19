Россияне обеспечили питанием более 10 тыс. сирийцев

Российские военные обеспечили горячим питанием более 10 тысяч сирийцев

Всего на пунктах пропуска и в лагерях беженцам роздано 3000 продовольственных наборов.

Российские военнослужащие на пунктах пропуска и в лагерях для беженцев обеспечили горячим питанием 10400 мирных жителей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ , сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин

По словам Золотухина, также в Восточную Гуту доставлено две тысячи дополнительных комплектов постельных принадлежностей.

Речь идет о матрасах, подушках, одеялах, которые будут розданы в лагере для беженцев Восточной Гуты.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты.

С утра 19 марта более 6 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия.