Россияне обеспечили питанием более 10 тыс. сирийцев

Всего на пунктах пропуска и в лагерях беженцам роздано 3000 продовольственных наборов.
Российские военнослужащие на пунктах пропуска и в лагерях для беженцев обеспечили горячим питанием 10400 мирных жителей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
По словам Золотухина, также в Восточную Гуту доставлено две тысячи дополнительных комплектов постельных принадлежностей.
Речь идет о матрасах, подушках, одеялах, которые будут розданы в лагере для беженцев Восточной Гуты.
При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты.
С утра 19 марта более 6 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия.