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В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался
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В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался 

Вести.Ru 11 часов назад
Боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» заявили, что сбили бомбардировщик Су-24 Сирийских вооруженных сил. В качестве подтверждения они опубликовали видео.
Качество съемки достаточно низкое, поэтому точно определить, что за самолет в кадре, сложно. Однако видно, как он сначала открывает огонь из оружия, вероятно, из авиационной пушки, слышны разрывы снарядов. После чего боевая машина загорается.
У Су-24 есть 23-миллиметровая пушка. Однако используют ее нечасто. Все-таки это бомбардировщик, а не штурмовик. Правда, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Свободной сирийской армии", боевики сбили не Су-24, а истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Арабской Республики. Пилот успел катапультироваться и приземлился на территорию, которую контролируют правительственные войска.
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