В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался

Боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» заявили, что сбили бомбардировщик Су-24 Сирийских вооруженных сил. В качестве подтверждения они опубликовали видео.

Качество съемки достаточно низкое, поэтому точно определить, что за самолет в кадре, сложно. Однако видно, как он сначала открывает огонь из оружия, вероятно, из авиационной пушки, слышны разрывы снарядов. После чего боевая машина загорается.