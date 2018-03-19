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В ООН сообщили о гибели более десяти жителей Донбасса за три месяца
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В ООН сообщили о гибели более десяти жителей Донбасса за три месяца 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека на Украине сообщила, что с середины ноября 2017 года до середины февраля 2018 года погибли 12 жителей Донбасса, 61 ранен.
”В период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года Мониторинговая миссия ООН задокументировала 73 жертвы среди гражданского населения, связанные с конфликтом. Двенадцать человек были убиты, 61 ранен”, — заявила в понедельник на брифинге председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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