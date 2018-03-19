В ООН сообщили о гибели более десяти жителей Донбасса за три месяца

”В период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года Мониторинговая миссия ООН задокументировала 73 жертвы среди гражданского населения, связанные с конфликтом. Двенадцать человек были убиты, 61 ранен”, — заявила в понедельник на брифинге председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.