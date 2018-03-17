ООН подтверждает добровольный выход беженцев из Восточной Гуты

Он рассказал, что перед брифингом он переговорил с российским представителем в женевской целевой группе по оказанию гуманитарного содействия Сирии . Вчера состоялось заседание данной группы, в ходе которой координатор ООН в Дамаске в режиме видеоконференции подробно доложил о ситуации в Восточной Гуте.

"Он высоко оценил работу российского центра примирения враждующих сторон в Сирии на всех этапах подготовки, проведения переговоров и организации безопасного выхода мирных граждан Восточной Гуты. Представитель ООН в Сирии подтвердил добровольный характер выхода мирного населения Восточной Группы из районов, подконтрольных боевикам. Также им было заявлено об отсутствии нарушений гуманитарного права сирийскими силовыми структурами, обеспечивающими работу гуманитарных коридоров в Восточной Гуте", — сообщил Конашенков.

По докладу представителя ООН, зафиксированы многочисленные жалобы выходящих из Восточной Гуты беженцев на издевательства боевиков, присвоение ими себе поступающей гумпомощи, медикаментов и препятствование выходу населения из опасных районов, добавил представитель российского оборонного ведомства.

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