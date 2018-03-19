Глава МККК заявил, что доверяет рассказам о преступлениях боевиков в Сирии 

ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что у него нет причин не доверять рассказам жителей Восточной Гуты о нарушениях международного гуманитарного права со стороны боевиков в этом регионе Сирии.
"У меня нет причин сомневаться в историях людей. Там есть противоречия, но вероятнее всего они правдивы в своей основе. Это говорит о том, что, возможно, происходят беспорядочные обстрелы, возможно, имеет место манипуляция гуманитарной помощью и попытки ее распределять, возможно, применяется политика живых щитов и захвата заложников. Все это происходит одновременно. Нет сомнений в том, что вы найдете подтверждения этого", — сказал он.
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