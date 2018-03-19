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Глава МККК рассчитывает на начало работы по теме заключенных в Сирии
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Глава МККК рассчитывает на начало работы по теме заключенных в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер рассчитывает, что готовность участников боевых действий в Сирии обсуждать ситуацию с заключёнными и пропавшими без вести приведет к большим возможностям МККК для работы на этом направлении.
"У нас есть хотя бы перспектива того, что вопрос о заключённых и пропавших людях воюющие стороны готовы обсуждать и выслушивать предложения по этому поводу… Я надеюсь, что эта открытость к дискуссиям по этим вопросам приведет к большей активности МККК на этом направлении", — сказал он на пресс-конференции по итогам своего визита в регион.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 16 марта заявил, что его команда предложила в Астане странам-гарантам создать в Женеве секретариат по отслеживанию работы по обмену заключенными. По его словам, его офис продолжит активно работать с заинтересованными сторонами по этому вопросу.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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