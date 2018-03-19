Глава МККК рассчитывает на начало работы по теме заключенных в Сирии

"У нас есть хотя бы перспектива того, что вопрос о заключённых и пропавших людях воюющие стороны готовы обсуждать и выслушивать предложения по этому поводу… Я надеюсь, что эта открытость к дискуссиям по этим вопросам приведет к большей активности МККК на этом направлении", — сказал он на пресс-конференции по итогам своего визита в регион.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 16 марта заявил, что его команда предложила в Астане странам-гарантам создать в Женеве секретариат по отслеживанию работы по обмену заключенными. По его словам, его офис продолжит активно работать с заинтересованными сторонами по этому вопросу.

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