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Видео: В Сирии перехватили грузовик с иностранным оружием для боевиков
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Видео: В Сирии перехватили грузовик с иностранным оружием для боевиков 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Сирии военнослужащие правительственных войск перехватили крупную партию оружия, боеприпасов и снаряжения для террористов в Восточной Гуте. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik.
По словам представителя сирийской разведки, кроме вооружений боевики должны были получить оборудование для спутниковой связи, а также медикаменты и снаряжение. Часть оборужования и экипировки была произведена в США.
В ролике продолжительностью около двух минут показаны снайперские винтовки, снаряды для танковых орудий, гранатометы, а также большое количество боеприпасов. На дымовых гранатах, предназначенных для боевиков, были замечены надписи «Солсбери Англия».
Среди стрелкового оружия преобладают копии автоматов Калашникова и советских крупнокалиберных пулеметов. Часть пистолетов снабжена самодельными глушителями.
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