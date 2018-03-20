Как США могут использовать иракский опыт в Сирии

15 лет назад американцы вторглись в Ирак . Причиной агрессии против суверенного государства стали ложные утверждения о наличии у Багдада оружия массового поражения. По данным соцопросов, большинство граждан Соединённых Штатов считают иракскую войну ошибкой, однако ряд влиятельных фигур в руководстве страны думают иначе. Эксперты проводят параллели между тактикой США в Ираке и в Сирии . В частности, речь идёт об обвинении Дамаска в использовании химического оружия. Какие уроки смог извлечь Вашингтон из иракской войны, выяснял RT. Мотивы агрессии

20 марта 2003 года Вооружённые силы США и Великобритании начали вторжение в Ирак. Целью операции «Иракская свобода» было заявлено сокрушение режима Саддама Хусейна, который якобы угрожал США оружием массового уничтожения и сотрудничал с международными террористами. Формальным предлогом стало выступление Колина Пауэлла Совбезе ООН , где он обвинил Багдад в наличии биологического и химического оружия и в подтверждение своих слов показал пробирку, якобы содержащую отравляющее вещество.

Франция. Уже тогда правомочность действий Соединённых Штатов была поставлена под сомнение другими странами, прежде всего Россией . США так и не удалось согласовать вторжение в Ирак с Советом Безопасности ООН. На уровне НАТО против выступили Германия

Существует множество версий, почему Соединённые Штаты вторглись в 2003 году в Ирак: от чисто экономических интересов американских нефтяников, стремившихся взять под контроль иракские углеводороды, до «божественной санкции». По словам бывшего министра иностранных дел Палестины Набиля Шаата, Джордж Буш — младший утверждал, что не кто иной, как сам Господь Бог, приказал американскому президенту «свергнуть диктатуру в Ираке».

Как отметил в интервью RT руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов , американская президентская администрация руководствовалось тогда преимущественно соображениями геополитики.

«Если вторжение в Афганистан было мотивировано тем, что там находился Усама бен Ладен «Аль-Каида» *, то вторжение в Ирак было менее обосновано, — отмечает эксперт. — Но эти события надо расценивать как звенья одной цепи: попытки Соединённых Штатов проводить имперскую политику на Ближнем Востоке».

Кубу и Северную Корею. По словам политолога, США выбрали Ирак как самую слабую страну в так называемой оси зла, к которой тогда администрация Джорджа Буша — младшего относила также Иран , Сирию, Ливию

«Самое главное — это её стратегическое положение. С территории Ирака можно было проводить операции как против Ирана, который был взят в клещи из Афганистана с одной стороны и из Ирака с другой, так и против Сирии», — отмечает эксперт.

Цена войны

Военная кампания против режима Саддама Хусейна оказалась скоротечной. Основные боевые действия завершились 1 мая 2003 года. Однако с главными трудностями оккупационные войска столкнулись уже после. Ключевой проблемой стали радикальные повстанческие движения: от появившейся после американского вторжения в Ираке «Аль-Каиды» до шиитской « Армии Махди ».

«Американцы переоценили свои силы и возможности, и когда в Ираке началась масштабная герилья — партизанское движение, у американских вооружённых сил начались большие потери. Стало ясно, что американская стратегия была обречена на провал», — отмечает Семёнов.

С марта 2003 года в Ираке погибли более 4,5 тыс. американских военнослужащих. Потери иракцев оказались куда более значительными. Так, по оценкам Всемирной организации здравоохранения , только за период с 20 марта 2003-го до середины 2006 года из-за причин, связанных с войной, погибли 151 тыс. человек. По оценкам британского медицинского журнала Lancet, потери Ирака оцениваются в 654 965 человек. В эту цифру британские учёные включили не только непрямые потери, как, например, смерти, ставшие результатом разрушения систем медицины и социального обеспечения, голода или роста преступности, но и связанное с войной уменьшение рождаемости.

«В результате было принято решение вывести войска из Ирака, и это была уже вторая ошибка», — считает Семёнов.

В 2011 году, когда большая часть американского контингента, который ранее составлял около 150 тыс. человек, покинула Ирак, выяснилось, что иракские войска сами не способны эффективно противостоять террористическим группам. Зато террористы из-за политики американцев получили в своё распоряжение неплохие кадры.

Юрий Рогулёв. «Значительное количество людей, которых сами же американцы разогнали, в первую очередь военнослужащие Саддама Хусейна, присоединились к радикалам, и значительная часть Ирака была захвачена ИГИЛ**», — отметил в интервью RT заведующий лабораторией новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ

Уйти нельзя остаться

В августе 2017 года, по данным Минобороны США, в Ираке присутствовали 5262 американских военнослужащих. Войска США повторно вошли в страну 15 июня 2014 года в ответ на возросшую угрозу со стороны ИГ . В феврале 2018 года власти Ирака заявили, что американцы приступили к выводу своих подразделений из страны. Формальных оснований оставаться там у них уже нет. Главные силы ИГ разбиты. Однако, по мнению Семёнова, США не будут спешить с выводом войск.

«Они учли прошлые ошибки и сами заявляют, что не уйдут из региона, — отмечает эксперт. — Как минимум они попытаются сохранить там свои военные базы».

Кроме того, подчёркивает политолог, американцы могут договориться об особых условиях пребывания с властями Иракского Курдистана.

Стремление США сохранить своё военное присутствие в Ираке связано с влиянием на Багдад соседнего Ирана, отмечает эксперт. Большая часть населения Ирака — шииты, как и иранцы, даже союзное американцам правительство Хайдера Абади шиитское. Шиитские вооружённые формирования за время войны с ИГ стали наиболее боеспособной частью иракских вооружённых сил. А в этих вооружённых группах сильно не просто влияние Тегерана , но Корпуса стражей исламской революции — иранской спецслужбы, представители которой настроены крайне антиамерикански.

Если же сохранить значительное военное присутствие в Ираке не получится, дополнительные возможности для США откроет ситуация в Сирии.

«У американцев в Ираке под боком есть Сирийский Курдистан, а оттуда они могут, ни у кого не спрашивая разрешения, проецировать силу на весь регион», — считает Семёнов.

Работа над ошибками

В марте 2018 года, по данным исследования Pew Research Centre, 43% американцев полагали, что вторжение в Ирак было обосновано. 48% граждан США считали иракскую войну ошибкой. Такой же точки зрения придерживается и нынешний президент Соединённых Штатов Дональд Трамп , неоднократно заявлявший, что всегда выступал против вторжения в эту страну.

Разделяет это мнение и воевавший в Ираке нынешний министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис , в 2016 году назвавший вторжение в Ирак «стратегической ошибкой». Однако не все высокопоставленные ветераны Ирака готовы согласиться с мнением Мэттиса. Как отмечал ранее Bloomberg , в апреле советник Трампа по национальной безопасности и ещё один участник иракской кампании генерал Герберт Макмастер выступал за введение в Сирию 50-тысячного контингента, что по масштабам должно было соответствовать вторжению в Ирак в 2003 году.

Ранее консервативный журналист Майк Чернович, близкий к конфликтовавшему с Макмастером бывшему главному стратегу Белого дома Стивену Бэннону , утверждал, что Макмастер вместе с его бывшим командиром в Ираке и экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом разрабатывал план ввода в Сирию 150-тысячного контингента. В 2016 году, ещё до назначения на должность советника Трампа, Макмастер заявлял, что ошибкой было не само решение вторгнуться в Ирак, а стратегия, использованная тогда американскими вооружёнными силами.

Именно Петреус, будучи уже главой ЦРУ, первым предложил вооружать сирийских повстанцев против Башара Асада в 2012-м. В период своего командования в Ираке генерал разработал так называемую доктрину Петреуса, смысл которой в подготовке армии США к широкомасштабной и продолжительной войне в удалённых точках планеты с опорой, хотя и не исключительной, на местные силы.

Схожую точку зрения в 2016 году высказывал Герберт Макмастер. Он утверждал, что, исходя из опыта Ирака, США в своей военной стратегии должны избегать двух ошибок: не пытаться решить проблему кавалерийским наскоком, как это было в начале кампании, и не отдавать ситуацию на откуп союзникам.

И хотя Макмастера вряд ли можно отнести к голубям, сейчас американская пресса активно обсуждает возможность его замены на бывшего представителя США в ООН Джона Болтона , ярого защитника вторжения Ирак в 2003 году и сдерживания России и Ирана в Сирии.

В поисках повода

По словам Рогулёва, политика США в Сирии скорее будет основываться на опыте иракской кампании и стремлении сбалансировать риски от вторжения в Сирию и уже вложенные в смещение Башара Асада ресурсы.

«Широкомасштабный конфликт вряд ли возможен, а вот мутить воду и поддерживать антиасадовские силы либо создавать ситуацию, при которой можно было бы обвинить Асада, они, конечно, будут», — утверждает эксперт.

17 марта 2018 года начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о намерениях США нанести удар по Сирии крылатыми ракетами, используя как предлог провокацию с применением химического оружия.

Ранее генштаб ВС России предупреждал, что Соединённые Штаты планируют разбомбить правительственные кварталы Дамаска, и обещал ответить на американские провокации.

«Скорее всего, они попытаются нанести массированный ракетный удар, опираясь на опыт удара по базе Шайрат в апреле 2017 года, — считает Семёнов. — С их точки зрения, это абсолютно безопасно, так как, даже если российские ПВО уничтожат несколько «Томагавков», это не создаст казус белли (формальный повод для объявления войны. — RT)».

По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, США учли опыт Ирака: «Даже самая наглая ложь может быть поводом для военной операции».

«Американцы активно ищут повод для нанесения удара по правительственным войскам в Сирии и Дамаску. Та ситуация, которая сложилась в Сирии, сейчас их категорически не устраивает», — подытожил Егорченков.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.