Каши хватит всем: в Восточной Гуте российские военные раздают еду голодным сирийцам

За прошедшие сутки из блокированного пригорода Дамаска через пункт пропуска Хаммурия вышли более 3,5 тысяч человек.

У гуманитарного коридора Хаммурия беженцы делают короткую остановку — российские военные из Центра по примирению враждующих стороны раздают им продуктовые наборы. У голодных людей все разлетается в считанные минуты.

Кроме того, в пункте пропуска развернуты несколько полевых кухонь. В каждой — по 2,5 тысячи порций каши с тушенкой.

Людей очень много, сирийским охранникам приходится даже стрелять, чтобы осадить толпу. Однако, каши хватит всем, заверили в Центре по примирению.

За прошедшие сутки из Восточной Гуты через пункт пропуска Хаммурия вышли более 3,5 тысяч человек. По словам вырвавшихся из блокированного анклава сирийцев, все группировки боевиков одинаковые — грабят и терроризируют мирных жителей.

Минобороны России ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска в пригороде Дамаска.

С начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено более 77 тысяч человек.