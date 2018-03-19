В Восточной Гуте российские военные раздают еду

За прошедшие сутки из блокированного пригорода Дамаска через пункт пропуска Хаммурия вышли более 3,5 тысяч человек.
У гуманитарного коридора Хаммурия беженцы делают короткую остановку — российские военные из Центра по примирению враждующих стороны раздают им продуктовые наборы. У голодных людей все разлетается в считанные минуты.
Кроме того, в пункте пропуска развернуты несколько полевых кухонь. В каждой — по 2,5 тысячи порций каши с тушенкой.
Людей очень много, сирийским охранникам приходится даже стрелять, чтобы осадить толпу. Однако, каши хватит всем, заверили в Центре по примирению.
За прошедшие сутки из Восточной Гуты через пункт пропуска Хаммурия вышли более 3,5 тысяч человек. По словам вырвавшихся из блокированного анклава сирийцев, все группировки боевиков одинаковые — грабят и терроризируют мирных жителей.
Минобороны России ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска в пригороде Дамаска.
С начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено более 77 тысяч человек.