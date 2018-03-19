Террористы готовятся атаковать Дейр-эз-Зор, сообщают СМИ

На юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор отдельные части бандформирований готовятся к террористической атаке. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Часть радикалов до сих пор находится в районах на восточном берегу Евфрата — сообщается, что экстремисты готовят атаку на мирные населённые пункты в этом регионе.

Первоочередной целью террористов является город Хаджин, кроме того, под ударом могут оказаться сёла Аль-Катья и Аш-Шафаа.

Чтобы форсировать реку, экстремисты будут использовать системы понтонной переправы, которые имеются у них в арсенале.

В ходе спецоперации бандформирования намерены обосноваться на юго-западе Дейр-эз-Зора, где также дислоцируются радикальные группировки.