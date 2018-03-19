Ещё
Террористы готовятся атаковать Дейр-эз-Зор, сообщают СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Террористы готовятся атаковать Дейр-эз-Зор, сообщают СМИ 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
На юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор отдельные части бандформирований готовятся к террористической атаке. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.
Часть радикалов до сих пор находится в районах на восточном берегу Евфрата — сообщается, что экстремисты готовят атаку на мирные населённые пункты в этом регионе.
Первоочередной целью террористов является город Хаджин, кроме того, под ударом могут оказаться сёла Аль-Катья и Аш-Шафаа.
Чтобы форсировать реку, экстремисты будут использовать системы понтонной переправы, которые имеются у них в арсенале.
В ходе спецоперации бандформирования намерены обосноваться на юго-западе Дейр-эз-Зора, где также дислоцируются радикальные группировки.
Парламентская газета: последние новости
Первая организованная группа мирных жителей вышла из Восточной Гуты Боевики выпустили ракеты по жилым кварталам Дамаска Радикалы укрепляют свои позиции в Восточной Гуте, сообщают СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»399
Еще одна страна вышлет российских дипломатов434
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина215
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»178
Спасем Байкал от китайцев157
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение