Могерини заявила, что перспективы сирийского урегулирования выглядят очень призрачно

"У нас состоится специальная встреча по Сирии со спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой. Я скажу, что перспективы [урегулирования] выглядят довольно бледно. Мы будем готовиться к брюссельской конференции по Сирии в апреле и мы намерены использовать ее, чтобы поддержать выполнение последней резолюции СБ ООН ", — сказала она.

"Страны-гаранты астанинского процесса должны реально гарантировать, о чем они договорились — соблюдение перемирия и создания зон деэскалации", — отметила Могерини.