Могерини заявила, что перспективы сирийского урегулирования выглядят очень призрачно 

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Перспективы сирийского урегулирования выглядят очень призрачно, страны-гаранты астанинского процесса должны на практике гарантировать соблюдение перемирия. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.
"У нас состоится специальная встреча по Сирии со спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой. Я скажу, что перспективы [урегулирования] выглядят довольно бледно. Мы будем готовиться к брюссельской конференции по Сирии в апреле и мы намерены использовать ее, чтобы поддержать выполнение последней резолюции СБ ООН", — сказала она.
"Страны-гаранты астанинского процесса должны реально гарантировать, о чем они договорились — соблюдение перемирия и создания зон деэскалации", — отметила Могерини.