В Сирии боевики семь раз нарушили режим перемирия

Российские наблюдатели зафиксировали несколько случаев стрельбы в районах, подконтрольных террористам.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях: в Алеппо — два случая, в Латакии — пять.

Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового оружия велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок « Джебхат ан-Нусра », запрещенной в России

В целом, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор . Местное население получило 1,3 тонны продовольствия.

Накануне российские военнослужащие, проходящие в настоящее время службу на территории Сирии, приняли участие в голосовании на выборах президента РФ.