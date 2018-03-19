В Сирии боевики семь раз нарушили режим перемирия 

Российские наблюдатели зафиксировали несколько случаев стрельбы в районах, подконтрольных террористам.
Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях: в Алеппо — два случая, в Латакии — пять.
Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового оружия велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра», запрещенной в России.
В целом, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.
В течение дня Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Местное население получило 1,3 тонны продовольствия.
Накануне российские военнослужащие, проходящие в настоящее время службу на территории Сирии, приняли участие в голосовании на выборах президента РФ.
По итогам подсчета 2954 избирательных бюллетеней все 100 процентов голосов были отданы за действующего президента Владимира Путина.