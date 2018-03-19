Названы самые популярные города Турции у иностранных покупателей недвижимости

Всего за 2017 год иностранцы купили в Турции 22 234 объекта недвижимости. Это на 22% больше, чем годом ранее. А общий объем продаж «бетонного золота» иностранцам составил $4,6 млрд

Напомним, что за 2016 год число транзакций с покупателями из-за рубежа равнялось 18 189 — на 20% меньше по сравнению с 2015-м. Причиной стали опасения иностранцев в связи с терактами и политической нестабильностью.

Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.

В нашей базе — почти 4000 объектов недвижимости в Турции.