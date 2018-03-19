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Названы самые популярные города Турции у иностранных покупателей недвижимости
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Названы самые популярные города Турции у иностранных покупателей недвижимости 

Prian.ru 4 часа назад
Фото: Prian.ru
По данным мониторинговой компании Ajans Press, в прошедшем году зарубежные покупатели заключили 8 182 сделки на приобретение недвижимости в Стамбуле. Следом идет провинция Анталья, где этот показатель достиг 4 707. Другими популярными турецкими городами у нерезидентов стали Ялова, Трабзон, Айдын, Анкара, Сакарья, Мугла и Мерсин, пишет Hurriyet Daily News.
Всего за 2017 год иностранцы купили в Турции 22 234 объекта недвижимости. Это на 22% больше, чем годом ранее. А общий объем продаж «бетонного золота» иностранцам составил $4,6 млрд
Напомним, что за 2016 год число транзакций с покупателями из-за рубежа равнялось 18 189 — на 20% меньше по сравнению с 2015-м. Причиной стали опасения иностранцев в связи с терактами и политической нестабильностью.
Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942), Великобритании (794), Германии (772), Ирана (792) и Египта (587).
Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.
В нашей базе — почти 4000 объектов недвижимости в Турции.
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