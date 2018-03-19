В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ "Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — пять. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Дераа — один, Идлиб — один", — говорится в документе на сайте Минобороны. Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор . Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 1,3 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 113 человек. В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2436. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>