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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — пять. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Дераа — один, Идлиб — один", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 1,3 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 113 человек.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2436.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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