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Более 3,5 тысячи человек вышли из Восточной Гуты
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Центр по примирению: более 3,5 тысячи человек вышли из Восточной Гуты утром 19 марта 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что с утра 19 марта более 3,5 тыс. человек вышли из Восточной Гуты через пункт пропуска Хамурия.
«Более 3,5 тысячи человек вышли из Восточной Гуты с утра понедельника через пункт пропуска Хамурия. Питанием на настоящий момент обеспечены более 2,5 тысяч человек», — цитирует РИА Новости Золотухина.
Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты смогли выйти более 73 тысяч человек. Более 3,5 тысяч человек вышли в понедельник из Восточной Гуты через Хамурию
RT на русском: последние новости
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