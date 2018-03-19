Центр по примирению: более 3,5 тысячи человек вышли из Восточной Гуты утром 19 марта

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что с утра 19 марта более 3,5 тыс. человек вышли из Восточной Гуты через пункт пропуска Хамурия.

«Более 3,5 тысячи человек вышли из Восточной Гуты с утра понедельника через пункт пропуска Хамурия. Питанием на настоящий момент обеспечены более 2,5 тысяч человек», — цитирует РИА Новости Золотухина.

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты смогли выйти более 73 тысяч человек. Более 3,5 тысяч человек вышли в понедельник из Восточной Гуты через Хамурию