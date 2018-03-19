Палестинец зарезал израильского охранника в Старом городе Иерусалима 

Израильтянин, работающий охранником в частной фирме в Иерусалиме, в воскресенье стал жертвой нападения вооруженного ножом палестинца, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу местной медицинской службы. Инцидент произошел в Старом городе — центральном районе Иерусалима.
По словам собеседника агентства, гражданин Израиля в результате атаки получил ранения верхней части туловища и был экстренно госпитализирован в больницу в критическом состоянии. Спасти его жизнь врачам не удалось.
В полиции рассказали, что погибшему было около 30 лет, он работал на частную охранную фирму.
По предварительным данным, на израильтянина напал 28-летний палестинец Абдель Рахман Бани Фадель, отец двоих детей. Его дом расположен в поселении Акраба на Западном берегу реки Иордан. Он был застрелен полицией на месте происшествия.
Отметим, что в минувшую пятницу автомобиль с палестинскими номерами протаранил группу израильских военнослужащих на Западном берегу Иордана. В результате нападения
погибли два солдата, еще двое серьезно пострадали и были эвакуированы с места происшествия вертолетом.
В группировке "Хамас" отметили, что наезд на военнослужащих Армии обороны Израиля был осуществлен именно в тот день не случайно. 16 марта прошло ровно 100 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом указа о переносе американского посольства в Иерусалим.
В «Хамасе» выразили удовлетворение произошедшим, но ответственность за атаку брать не стали.