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Покинувшие Восточную Гуту люди рассказали о жизни под гнетом боевиков
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Покинувшие Восточную Гуту люди рассказали о жизни под гнетом боевиков 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 18 мар — РИА Новости. Мирные жители Восточной Гуты, покинувшие район, рассказали о жестком режиме, установленном боевиками, и совершаемых ими убийствах.
"Мы не жили, мы существовали и выживали. Сегодня я впервые за пять лет вспомнила вкус хлеба — они взвинтили цены на еду в 10, в 20 раз. При этом возможности зарабатывать не было, они сами толкали нас на то, чтобы идти воровать. За непослушание применяли физические наказания, часто казнили. Это настоящий кошмар", — сказала Буха Рабах, вышедшая накануне из населенного пункта Хаззе.
"Боевики группировки «Фейлах аль-Рахман» ворвались в мой дом, избили меня, ограбили, забрали все вещи, оставили мою семью без ничего. Между «Фейлах аль-Рахман»*, "Джейш аль-Ислам"*, "Джебхат ан-Нусрой"* (запрещенная в России группировка) и прочими нет никакой разницы — все они боевики, бандиты, насильники и грабители, все они вне закона", — заявил житель Восточной Гуты Валид Томи.
Ему вторит Ашраф Абудиап, вышедший из района в той же группе людей.
"Они могут называть себя как угодно, но от этого ничего не меняется. Они убивают людей. В моего друга выстрелил снайпер, прямо под горло, когда мы шли по коридору. Мы несли его втроем до самого выхода", — рассказал Абудиап.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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