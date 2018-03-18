Покинувшие Восточную Гуту люди рассказали о жизни под гнетом боевиков

ВОСТОЧНАЯ ГУТА ( Сирия ), 18 мар — РИА Новости . Мирные жители Восточной Гуты, покинувшие район, рассказали о жестком режиме, установленном боевиками, и совершаемых ими убийствах.

"Мы не жили, мы существовали и выживали. Сегодня я впервые за пять лет вспомнила вкус хлеба — они взвинтили цены на еду в 10, в 20 раз. При этом возможности зарабатывать не было, они сами толкали нас на то, чтобы идти воровать. За непослушание применяли физические наказания, часто казнили. Это настоящий кошмар", — сказала Буха Рабах, вышедшая накануне из населенного пункта Хаззе.

"Боевики группировки «Фейлах аль-Рахман» ворвались в мой дом, избили меня, ограбили, забрали все вещи, оставили мою семью без ничего. Между «Фейлах аль-Рахман»*, "Джейш аль-Ислам" *, "Джебхат ан-Нусрой" * (запрещенная в России группировка) и прочими нет никакой разницы — все они боевики, бандиты, насильники и грабители, все они вне закона", — заявил житель Восточной Гуты Валид Томи.

Ему вторит Ашраф Абудиап, вышедший из района в той же группе людей.

"Они могут называть себя как угодно, но от этого ничего не меняется. Они убивают людей. В моего друга выстрелил снайпер, прямо под горло, когда мы шли по коридору. Мы несли его втроем до самого выхода", — рассказал Абудиап.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>