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Курды объявили о переходе к партизанской борьбе
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СМИ: курды объявили о переходе к партизанской борьбе против турецких войск в Африне 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Reuters
Курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС), покинувшие административный центр Африн (65 км от Алеппо), объявили о переходе к тактике партизанской войны против турецких войск на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении командования СНС, переданном в воскресенье агентством Firat. В нем сообщается, что курдские бойцы "сохранили свой потенциал и организуют повсеместное вооруженное сопротивление интервентам".
Турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии вошли в воскресенье в город Африн после военной операции против СНС, которая продолжалась с 20 января. По информации Firat, жертвами турецких авиаударов и обстрелов за последние дни стали 289 человек, в том числе свыше 40 детей.
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