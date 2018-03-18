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Курды пообещали стать кошмаром для турок
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Курды пообещали стать кошмаром для турок после захвата Африна 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
После того, как турецкие войска вошли в Африн в войне в Сирии начнется новая фаза. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя курдской стороны.
По словам чиновника из Африна Отмана Шейха Иссы (Othman Sheikh Issa), наступление на город направлено на то, чтобы очистить его от курдского населения. По его словам, после ввода войск, прямая конфронтация перерастет в партизанскую войну.
«Наши войска превратятся в настоящий кошмар для них», — пообещал он.
По данным курдских чиновников и военных, в Африне еще есть несколько очагов сопротивления.
Ранее 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что город Африн в Сирии полностью освобожден от курдских вооруженных формирований.
«Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — объявил он.
Осада Африна началась в середине марта. Анкара считает курдские Отряды народной самообороны и представителей курдской партии «Демократический союз» террористами.
Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны.
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