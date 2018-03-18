Курды пообещали стать кошмаром для турок после захвата Африна

После того, как турецкие войска вошли в Африн в войне в Сирии начнется новая фаза. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя курдской стороны.

По словам чиновника из Африна Отмана Шейха Иссы (Othman Sheikh Issa), наступление на город направлено на то, чтобы очистить его от курдского населения. По его словам, после ввода войск, прямая конфронтация перерастет в партизанскую войну.

«Наши войска превратятся в настоящий кошмар для них», — пообещал он.

По данным курдских чиновников и военных, в Африне еще есть несколько очагов сопротивления.

«Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — объявил он.