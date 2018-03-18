Ещё
Порошенко обсудил с эмиром Кувейта миссию в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко обсудил с эмиром Кувейта миротворческую миссию в Донбассе 

RT на русском 8 часов назад
Фото: ТАСС
Украинский лидер Пётр Порошенко, который находится с визитом в Кувейте, провёл переговоры с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмед ас-Сабахом, в ходе которых затронул тему размещения миротворцев в Донбассе. Как говорится на странице президента Украины в Facebook, стороны подписали ряд двусторонних соглашений, который касаются военной и научной сфер, а также области физической культуры и спорта.
«Обсудили возможность более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете Безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса», — отмечается в сообщении.
Ранее в ЕС заявили, что поддержат введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в урегулировании конфликта в регионе.
В середине февраля глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что на развёртывание миротворческой миссии в Донбассе может потребоваться до десяти месяцев.
RT на русском: последние новости
Асад встретился с сирийскими военнослужащими в Восточной Гуте Сирийские войска освободили удерживаемых боевиками мирных граждан в районе Восточной Гуты Израильские танки обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве82
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина245
ЦИК: Путин лидирует на выборах1776
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение