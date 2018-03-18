Порошенко обсудил с эмиром Кувейта миссию в Донбассе

Украинский лидер Пётр Порошенко, который находится с визитом в Кувейте, провёл переговоры с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмед ас-Сабахом, в ходе которых затронул тему размещения миротворцев в Донбассе. Как говорится на странице президента Украины в Facebook, стороны подписали ряд двусторонних соглашений, который касаются военной и научной сфер, а также области физической культуры и спорта.
«Обсудили возможность более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете Безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса», — отмечается в сообщении.
Ранее в ЕС заявили, что поддержат введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в урегулировании конфликта в регионе.
В середине февраля глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что на развёртывание миротворческой миссии в Донбассе может потребоваться до десяти месяцев.