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Асад встретился с военными в Восточной Гуте
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Асад встретился с военными на огневом рубеже в Восточной Гуте 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Фото : АГН "Москва"
Президент Сирии Башар Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте, встретился с сирийскими военными, сообщила пресс-служба сирийского президента.
"На линиях огня в Восточной Гуте… Президент Асад с героями сирийской арабской армии", — сообщила пресс-служба в Telegram.
Там же было опубликовано фото с Асадом. На снимке Асад, одетый в деловой костюм, стоит рядом с танком в окружении военнослужащих.
Согласно последнему заявлению командования сирийской армии, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты. После открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули почти 50 тысяч человек.
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