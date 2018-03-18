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Коммунисты представили новый марш
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Коммунисты представили новый марш 

ИноСМИ 12 часов назад
Фото: ИноСМИ
Турецкий сайт «Одатв.ком» сообщает, что молодежная организация Коммунистической партии Турции — «Коммунистическая молодежь Турции» — в дань уважения Октябрьской социалистической революции 1917 года представила марш, в основу которого лег гимн Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (Комсомола) «И вновь продолжается бой».
Марш был переведен на турецкий язык музыкантами «Коммунистической молодежи Турции» и получил название «Юный Октябрь».
В заявлении членов «Коммунистической молодежи Турции», внесших вклад в создание марша, отмечается: «Как представители молодого поколения, которые ведут борьбу в рядах молодежной организации Коммунистической партии Турции и интересуются музыкой, мы убеждены, что и спустя 100 лет Октябрьская революция не утратила своей актуальности. Этот рывок вперед в истории человечества продолжает вдохновлять молодежь, деятелей искусства, которые посвятили свои сердца равенству и свободе. В этой связи мы хотели в очередной раз отдать дань уважения этой масштабной революции, которая показала человечеству путь к спасению».
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