Коммунисты представили новый марш

Турецкий сайт «Одатв.ком» сообщает, что молодежная организация Коммунистической партии Турции — «Коммунистическая молодежь Турции» — в дань уважения Октябрьской социалистической революции 1917 года представила марш, в основу которого лег гимн Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (Комсомола) «И вновь продолжается бой».

Марш был переведен на турецкий язык музыкантами «Коммунистической молодежи Турции» и получил название «Юный Октябрь».

В заявлении членов «Коммунистической молодежи Турции», внесших вклад в создание марша, отмечается: «Как представители молодого поколения, которые ведут борьбу в рядах молодежной организации Коммунистической партии Турции и интересуются музыкой, мы убеждены, что и спустя 100 лет Октябрьская революция не утратила своей актуальности. Этот рывок вперед в истории человечества продолжает вдохновлять молодежь, деятелей искусства, которые посвятили свои сердца равенству и свободе. В этой связи мы хотели в очередной раз отдать дань уважения этой масштабной революции, которая показала человечеству путь к спасению».