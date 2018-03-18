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Эрдоган сообщил о взятии Африна
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Эрдоган сообщил о взятии Африна 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о взятии под контроль подразделениями турецкой армии и оппозиционной официальному Дамаску "Сирийской свободной армии" (САА) столицы курдского анклава на севере Сирии — города Африн.
"Сегодня в 8.30 при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн. Город полностью перешел под их контроль. Большинство террористов сбежало. Оставленные ими мины-ловушки наши военные и сирийская оппозиция обезвреживают. Там сейчас развиваются флаги Турции и сирийской оппозиции", — заявил он. Его выступление транслировал турецкий телеканал NTV.
Напомним, вооруженные силы Турции совместно с САА начали 20 января операцию по захвату анклава Африн, получившую название «Оливковая ветвь». Официальный Дамаск осудил действия Анкары и настаивает на том, что территория Африна является неотъемлемой частью Сирии.
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