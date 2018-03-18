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СМИ назвали причину госпитализации главы МИД Ирана
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СМИ назвали причину госпитализации главы МИД Ирана 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Все мероприятия с участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в субботу и в воскресенье отменены из-за болезни и непродолжительной госпитализации министра, сообщает агентство IRNA со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Бахрама Касеми.
"В связи с протеканием и тяжестью заболевания, которое у Зарифа началось вчера, в связи с которым он был госпитализирован на несколько часов, и необходимостью отдыха, который ему прописали врачи, все запланированные на субботу и воскресенья мероприятия министра отменены", — заявил в воскресенье Касеми.
По его словам, в воскресенье у Зарифа была запланирована встреча с министром иностранных дел Омана Юсуфом бен Алави.
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