В Генштабе ВС Турции заявили, что разминируют подконтрольный им Африн 

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции проводят операцию по обезвреживанию мин и взрывных устройств в городе Африн, контроль над которым был установлен утром в воскресенье. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении турецкого Генштаба.
"Город Африн был взят под контроль. Продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.
О взятии города Африн ранее сегодня объявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.