Турция объявила о контроле над Африном 

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной «Сирийской свободной армии» (ССА) и турецкие военные вошли в город Африн на северо-западе Сирии, взяв его под контроль, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье, сообщает РИА Новости.
«Сегодня в 8.30 при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн. Город полностью перешел под их контроль. Большинство террористов сбежало. Оставленные ими мины— ловушки наши военные и сирийская оппозиция обезвреживают. Там сейчас развиваются флаги Турции и сирийской оппозиции», — сказал он.
С лета 2012 года город контролировался курдским ополчением YPG. Турецкие военные начали операцию «Оливковая ветвь» 20 января. Войну против курдов на территории Сирии Турция объясняла стремлением оттеснить формирования курдов, которых Анкара считает террористами, от турецко-сирийской границы.