СМИ сообщили о захвате Африна сирийской оппозицией

По данным агентства, штурм Африна начался ранним утром, были слышны звуки взрывов и перестрелок.

Телеканал NTV показывает кадры, на которых члены отрядов ССА продвигаются по городу с автоматами.

Официального подтверждения взятия Африна от турецкого генштаба пока нет.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».