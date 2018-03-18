СМИ сообщили о захвате Африна сирийской оппозицией 

АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) вошли в Африн и обеспечили над ним контроль, сообщает агентство DHA в воскресенье.
По данным агентства, штурм Африна начался ранним утром, были слышны звуки взрывов и перестрелок.
Телеканал NTV показывает кадры, на которых члены отрядов ССА продвигаются по городу с автоматами.
Официального подтверждения взятия Африна от турецкого генштаба пока нет.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».