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СМИ сообщили о захвате Африна сирийской оппозицией
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СМИ сообщили о захвате Африна сирийской оппозицией 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) вошли в Африн и обеспечили над ним контроль, сообщает агентство DHA в воскресенье.
По данным агентства, штурм Африна начался ранним утром, были слышны звуки взрывов и перестрелок.
Телеканал NTV показывает кадры, на которых члены отрядов ССА продвигаются по городу с автоматами.
Официального подтверждения взятия Африна от турецкого генштаба пока нет.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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