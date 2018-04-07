Ещё
В три сирийские провинции за сутки вернулось более тысячи человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В три сирийские провинции за сутки вернулось более тысячи человек 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За сутки в свои дома в провинции Хама в Сирии вернулись 622 человека, в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор — 169 и 359 человек, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 622 человека, в провинции Хомс — 169 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 359 человек", — сказал он.
Как отметил Евтушенко, благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-эд-Духур вернулось 517 человек с личным имуществом.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В Москве освятят куличи для российских военнослужащих в Сирии ВВС Турции уничтожили 14 членов РПК на севере Ирака В США осудили двух мужчин, избивавших протестующих во время визита Эрдогана
 Ещё 93 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй198
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США94
Мужчина четыре часа умирал в 100 метрах от больницы95
От РФ потребовали перестать запугивать ОБСЕ108
В Индии экстренно сел российский самолёт26
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение