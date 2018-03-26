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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинции: Латакия — пять, Дамаск — три. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции: Идлиб — один, Деръа — один", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций — 1778. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2499,94 т. По линии ООН проведен один гуманитарный конвой в Телль-Рифъат провинции Алеппо, в составе 29 грузовиков-рефрижераторов. Общий вес груза 159 тонн. В течение суток медицинская помощь оказана 111 жителям.
Сообщается, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2453. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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