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Центр примирения: российские врачи за сутки помогли 113 сирийцам
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Центр примирения: российские врачи за сутки помогли 113 сирийцам 

ТАСС 19 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские военные врачи за прошедшие сутки оказали помощь 113 сирийцам, в том числе детям. Об этом сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 113 сирийцам, в том числе 46 детям", — сказал он. Евтушенко отметил, что создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан — одно из приоритетных направлений работы Центра.
"18 марта Центр по примирению организовал доставку одежды и спальных комплектов жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. В целях оказания помощи мирным жителям, находящимся в лагерях временно перемещенных лиц «Адра» и «Хирджилла», Центром по примирению выдано 3 тыс. продуктовых наборов, развернуты полевые кухни и организовано горячее питание для 10,5 тыс. человек", — рассказал генерал.
Кроме того, отметил начальник Центра, жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. «Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 11 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 637 человек», — сообщил Евтушенко.
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