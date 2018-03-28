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Сирийские боевики за сутки четыре раза обстреляли Дамаск
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Сирийские боевики за сутки четыре раза обстреляли Дамаск 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХМЕЙМИМ (Сирия), 28 мар — РИА Новости. Сирийские боевики за сутки четыре раза обстреляли центральный и юго-восточный районы Дамаска, выпустили одну ракету и восемь мин, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований из населенного пункта Мухайям Аль-Ярмук провинции Дамаск четыре раза обстреляли центральный и юго-восточный районы города. Выпущены одна ракета и восемь мин. Есть разрушения", — сказал он.
Он отметил, что, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Деръа.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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