Сирийские боевики за сутки четыре раза обстреляли Дамаск

"Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований из населенного пункта Мухайям Аль-Ярмук провинции Дамаск четыре раза обстреляли центральный и юго-восточный районы города. Выпущены одна ракета и восемь мин. Есть разрушения", — сказал он.

Он отметил, что, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия Хомс , Дамаск и Деръа

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