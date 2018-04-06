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Россия зафиксировала восемь случаев нарушения перемирия в Сирии
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Россия зафиксировала восемь случаев нарушения перемирия в Сирии 

Вечерняя Москва 6 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Турецкая сторона сообщила о пяти случаях стрельбы.
Российские наблюдатели зафиксировали 8 случаев нарушения режима перемирия в Сирии за прошедшие сутки. Случаи стрельбы произошли в Алеппо, Латакии, Дамаск.
Турецкая часть представительства сообщила о пяти случаях стрельбы в провинции Идлиб.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Таксис провинции Хама. Всего было доставлено более 8 тонн продовольствия.
Медицинскую помощь получили 184 человека, передает ФАН.
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