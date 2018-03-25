Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинции: Латакия — пять, Дамаск — два, Алеппо — один, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции: Дамаск — два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились, медицинскую помощь получили 68 человек.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2453. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234", — следует из документа.

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