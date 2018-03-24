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Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии
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Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано десять случаев стрельбы в провинции: Латакия — шесть, Алеппо — три, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинции: Идлиб — пять, Дамаск — три", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились, медицинскую помощь получили 52 человека.
В Минобороны отметили, что в течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Эль-Тайба провинции Алеппо о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2453.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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